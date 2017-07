Getty Images © Pablo Cuadra







Reżyser James Bobin , kręci film science fiction pt.. Będzie to ekranizacja książki debiutanta Tala M. Kleina, która ukaże się 25 lipca.Historia rozgrywa się w roku 2147 i opowiada o mężczyźnie, który zajmuje się rozwijaniem sztucznej inteligencji, by była bardziej ludzka. W czasie nieudanej teleportacji zostaje zduplikowany, co zmusi go do stawienia czoła organizacji kontrolującej ten sposób poruszania się.