Reżyser "Captain America" zabierze nas do Narnii

Mamy dobrą wiadomość dla tych z Was, którzy czekali na kolejną kinową opowieść osadzoną w magicznym świecie Narnii. Planowane od wielu lat widowiskow końcu zyskało reżysera. Został nim autor filmu MarvelaAkcja "Srebrnego krzesła" rozgrywa się po wydarzeniach opisanych w "Podróży Wędrowca do Świtu". Co prawda w Anglii minął zaledwie rok, ale w Narnii znacznie więcej czasu. Kaspian jest już starym królem. Prosi on Aslana o pomoc w odnalezieniu syna Riliana, jedynego spadkobiercy majątku. Aslan rekrutuje do tego zadania dwoje uczniów z Anglii: Eustachego Scrubba i Julię Pole, dla której będzie to pierwszy pobyt w Narnii.nie będzie kontynuacją dotychczasowego cyklu kinowego. Ta seria została uznana za zamkniętą, ponieważ nie była kasowym sukcesem.będzie więc funkcjonowało jako reboot cyklu: nowi twórcy, nowi aktorzy, nowe spojrzenie na całą historię i nowa wytwórnia - TriStar Pictures.Autorem scenariusza jest David Magee ). Niestety wciąż nie wiemy, kiedy widowisko trafi do kin.