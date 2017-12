Reżyser "Dawcy pamięci" nakręci film o Szczurach Tobruku

Getty Images © Mike Windle



) przymierza się do realizacji filmu. Obraz inspirowany będzie wojennymi doświadczeniami jego ojca.Tytuł odnosi się do nazwy, jaką obrońcom Tobruku nadała niemiecka propaganda. Od końca marca do końca listopada 1941 roku oblężone wojska (głównie australijskie, ale także brytyjskie i polskie) desperacko broniły się przed siłami, którymi dowodził generał Rommel. Bohaterami filmu będzie ośmiu źle wyszkolonych, słabo uzbrojonych żołnierzy australijskiego 13 batalionu, którzy pomogli zmienić losy zmagań.Zdjęcia planowane są na rok 2019.