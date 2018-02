Reżyser "Dawcy pamięci" nakręci pilota "Gdzie jesteś Amando?"

Prace nad serialem inspirowanym powieścią Dennisa Lehane'a posuwają się w ekspresowym tempie. Zaledwie tydzień temu informowaliśmy, że stacja FOX zamawia odcinek pilotowy, a już wiemy, kto go wyreżyseruje. Wybór producentów padł na Phillipa Noyce'a ).Czteroletnia Amanda McCready zniknęła bez śladu. Bostońska policja, dziennikarze, sąsiedzi i znajomi robią wszystko, co w ich mocy, by znaleźć dziewczynkę. Wreszcie w sprawę zostają zaangażowani Patrick Kenzie i Angela Gennaro. Kiedy znika kolejne dziecko, duet detektywów penetruje mroczny świat bostońskich pedofilów, dealerów narkotykowych i podejrzanie się zachowujących policjantów. Będą musieli podjąć tragiczną decyzję, która może na zawsze zniszczyć ich relację, zarówno zawodową, jak i prywatną..."Gdzie jesteś, Amando?" to czwarty tom cyklu powieści o Kenziem i Gennaro. Za serialową ekranizację odpowiada współtwórca Lehane będzie jednym z producentów wykonawczych.