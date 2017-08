Reżyser "Deadpoola" zekranizuje "Neuromancera"

3 2 1



Po raz kolejny wraca w Hollywood pomysł ekranizacji kultowej powieści SF Williama Gibsona . Tym razem za projektem stoi 20th Century Fox, które przekazało go w ręce reżysera Tima Millera . Producentem będzie Simon Kinberg (cykl).Akcja "Neuromancera" rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Książka opowiada historię Case'a, hakera spędzającego większą część czasu w cyberprzestrzeni, który zajmuje się kradzieżą danych. Pewnego dnia chłopak zostaje schwytany i pozbawiony możliwości dostępu do sieci. Po jakimś czasie pojawia się u niego tajemniczy zleceniodawca o nazwisku Wintermute, który umożliwia mu powrót do cyberprzestrzeni i przyjmuje go w poczet swojej grupy hakerów. Ich zadaniem jest infiltracja ogromnych korporacji.Filmowa wersja powieści Gibsona była w planach Hollywood już kilka razy. Najbliżej realizacji obraz był w 2011/12 roku. Wtedy to za reżyserię odpowiadał Vincenzo Natali , a na gwiazdy widowiska wskazywani byli Mark Wahlberg Liam Neeson . Film miał już nawet plakat, a do sieci trafiły storyboardy. Ostatecznie jednak projekt trafił do kosza.Ponownie ozrobiło się głośno w 2015 roku. Wtedy producentem był Lucas Foster , który twierdził, że zainteresował filmem chińskich inwestorów. Ta wersja jednak dość szybko zniknęła.to jeden z dwóch projektów Millera powstających dla 20th Century Fox. Reżyser przygotowuje również ekranizację. Film ma być pierwszą częścią kinowej trylogii.Oddzielnie Miller związany jest z nowym. Obecnie nadzoruje prace grupy scenarzystów, którzy mają przygotować zarys widowiska.