Reżyser "Dnia Niepodległości" w końcu opowie o upadku Majów

Getty Images © Sean Gallup



Od czasu Mela Gibsona w Hollywood nie powstało żadne duże widowisko związane z kulturą Majów. Teraz jednak po ten temat sięga mistrz kina katastroficznego Roland Emmerich . Twórcaw końcu jest gotowy ruszyć w projektem, który zapowiadał już cztery lata temu.Projekt nosi tytułi jego fabuła oparta jest na książce pod tym samym tytułem autorstwa Johna Coe Robbinsa. Opowiada ona prawdziwą historię Gonzalo Guerrero, hiszpańskiego żeglarza, który w 1511 roku przeżył zatonięcie statku u wybrzeży Jukatanu. Wraz z innymi rozbitkami został niewolnikiem lokalnego plemienia Majów. Nie widząc szans na ucieczkę, postanowił jak najlepiej zaadaptować się do nowych warunków. Udało mu się zyskać szacunek Majów. W końcu został liderem wojowników klanu Nachan i mężem córki wodza tego plemienia. Jego dzieci są pierwszymi metysami. W 1519 roku, kiedy Cortés rozpoczynał podbój Meksyku, Guerrero był jednym z dwóch wciąż żyjących członków załogi rozbitego statku (drugim był ksiądz Gerónimo de Aguilar). Guerrero nie przeszedł na stronę konkwistadorów i stanął do walki w obronie swoich nowych współbraci. Jego los nie jest do końca znany. Prawdopodobnie zginął w 1532 lub 1536 roku podczas walki z Hiszpanami.Kiedy Emmerich po raz pierwszy zapowiadał projekt, w Hollywood istniało kilka projektów, które miały opowiadać o początkach współczesnego Meksyku. Jednym z nich była biografia Corteza z Javierem Bardemem w roli głównej, którą chciał nakręcić Steven Spielberg . Wszystkie one jednak wyparowały, a tymczasem Emmerich cierpliwie czekał na okazję nakręcenia swojego filmu. Dostanie ją we wrześniu. To wtedy skończy prace nad wojennym widowiskiemi rozpocznie zdjęcia doScenariusz napisała Angela Workman ). Całość powstanie dla Voltage Pictures.