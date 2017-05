Reżyser "Dzikich historii" za kamerą "Justice League Dark"?

W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że aktorski(bo animacjajuż powstała) stracił reżysera. Podobno faworytem do przejęcia schedy po Dougu Limanie jest Andres Muschietti , który obecnie pracuje nad ekranizacją Kinga . Ale nie jest jedynym kandydatem studia.Nowe nazwisko ujawnił Jeff Sneider w programie Meet the Movie Press. I jest to nazwisko egzotyczne, przynajmniej z punktu widzenia Hollywood. Chodzi bowiem o reżysera Damiána Szifrona . Jeśli otrzymałby propozycję, byłby to jego debiut w Hollywood.opowie o drużynie składającej się z postaci mających do czynienia z magią i zjawiskami paranormalnymi. W skład grupy wchodzą m.in.: Constantine, Deadman, Spectre, Swamp Thing, Phantom Stranger, Zatanna i Etrigan.