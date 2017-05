Reżyser "Gościa" doprowadzi do starcia Godzilli z Kongiem

3 2 1



Studio Warner Bros. ogłosiło we wtorek, kto wyreżyseruje widowisko. Misję powierzono Adamowi Wingardowi Wingard kończy właśniedla Netflixa. Wcześniej wyreżyserował dobrze przyjętegoi zdecydowanie gorzej ocenianySzczegóły projektu nie są na razie znane. Nad scenariuszem pracuje cały sztab ludzi. Kieruje nimi Terry Rossio (współautor fabuł czterech częścii pierwszego). Członkami zespołu są zaś: Patrick McKay ), Lindsey Beer ), Cat Vasko () i J. Michael Straczynski ).Jedyna pewna rzecz na razie to ta, że Warner Bros. chce wprowadzić widowisko do kin w maju 2020 roku.