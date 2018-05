Reżyser "Gomorry" jednak zrobi z Pinokia prawdziwego chłopca

3 2 1



W 2016 roku informowaliśmy o tym, że Matteo Garrone ) planuje nakręcić. Potem jednak projekt zniknął, a reżyser zajął się, który pokazywany jest w konkursie głównym tegorocznego festiwalu w Cannes . Mając ten film z głowy, Garrone postanowił wrócić do historii Pinokia.Aktorska wersja słynnej bajki Carlo Collodiego jest w fazie przygotowań wstępnych. Zdjęcia mają się rozpocząć w połowie listopada. Budżet produkcji wyniesie 20 milionów dolarów. Na razie nie ogłoszono oficjalnie obsady. Nie jest więc jasne, czy wciąż Toni Servillo związany jest z projektem. Pierwotnie miał wcielić się w postać majstra Dżeppetta.Powieść ukazywała się w odcinkach w latach 1881-1883, początkowo jako "Storia di un burattino" (Historie marionetki). W pełnej wersji wydana została w 1883 roku. Ukazuje historię Pinokia, drewnianego pajacyka, wystruganego przez majstra Dżeppetto. Chłopiec wystrugany z drewna niespodziewanie ożył i od pierwszych chwil powołania do życia był krnąbrnym, nieposłusznym i egoistycznym chłopcem. Dżeppeto, a także jego przyjaciele Wróżka o Błękitnych Włosach i Mówiący Świerszcz starają się go wychować i sprowadzić na dobrą drogę. Jednak Pinokio spotyka na swojej drodzę także osoby niegodziwe, które namawiają go do złych rzeczy - takie jak Lis i Kot, czy kolega z klasy Knot. Początkowo daje się im zwieść i ponosi za to kary (traci złote monety, zamienia się w osła). Ostatecznie jednak zaczyna rozumieć jakim był egoistą.