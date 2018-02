Reżyser "Harry'ego Pottera" nakręci "Five Nights At Freddy's"

Po długich poszukiwaniach Blumhouse znalazło reżysera filmu. Został nim legendarny Chris Columbus , scenarzysta, reżyseri dwóch pierwszychKinowa adaptacja cyklu gier filmupozostaje w planach Hollywood od paru lat. Pierwotnie prawa posiadało należące do Warner Bros. New Line Cinema. Wtedy reżyserem całości miał być autor odświeżonego Gil Kenan . Ten projekt jednak upadł, a prawa do filmu w ubiegłym roku kupił Blumhouse.Bohaterem pierwszej gry jest Mike Schmidt, który właśnie rozpoczął pracę jako nocny stróż w pizzerii Freddy Fazbear's Pizza. Praca nie będzie łatwa, ponieważ urocze animatroniczne maskotki restauracji okazują się mieć mroczną naturę, która nakazuje im zmieniać ludzi w kolejne maskotki, co prowadzi do śmierci ludzi w męczarniach. Znakiem rozpoznawczym gry, były wyskakujące "znikąd" maskotki straszące graczy.