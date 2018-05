Reżyser "High-Rise" jednak nakręci film dla Marvela?

3 2 1



Szefowie Marvel Studios już kilkakrotnie zaskoczyli fanów decyzjami o tym, komu powierzyli do reżyserowania swoje superprodukcje. Zazwyczaj okazywało się, że mieli rację, o czym przekonują sukcesy braci Russo Taiki Waititiego . Mimo to, jeśli poniższa wiadomość się potwierdzi, wiele osób z całą pewnością zareaguje na nią z mieszanką ekscytacji i wątpliwości.Otóż jedno z nadchodzących widowisk Marvela ma podobno wyreżyserować Ben Wheatley . Anglik znany jest z takich obrazów jak(w którym wystąpił Tom Hiddleston , grający Lokiego w MCU). Informację o tym podał aktor Bob Mortimer . Wystąpił on ostatnio w podcaście Adama Buxtona i ujawnił, że razem z Wheatleyem pracował nad filmem o Michaelu Jacksonie. Jak powiedział, projekt został porzucony po tym, jak do reżysera zwróciło się Marvel Studios z propozycją zrealizowania przez niego widowiska.Niestety Mortimer nie powiedział, o jaki projekt Marvela chodzi. Sam Wheatley swego czasu był pytany o możliwość ekranizacji komiksu. Odpowiedział wtedy, że jest jeden tytuł, za który chętnie by się wziął, choć jest to rzecz znana w zasadzie tylko największym fanom komiksów. To, czyli limitowana seria składająca się z pięciu części wydana na przełomie 2005 i 2006 roku, której autorem był Robert Kirkman ). Akcja komiksu rozgrywała się w równoległym wszechświecie (Ziemia-2149), w którym superbohaterowie zostali zainfekowani wirusem zmieniającym ich w zombie.