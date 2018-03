Reżyser "I tak cię kocham" kręci komedię z Chastain i Spencer

Getty Images © Matt Winkelmeyer



Aktor znany z cyklui reżyser Michael Showalter został wybrany do nakręcenia niezatytułowanej świątecznej komedii, której pierwszą wersję scenariusza napisała Jessica Chastain we współpracy z Kelly Carmichael Będzie to świąteczna komedia o dwóch kobietach, które zmuszone zostaną do walki z licznymi przeciwnościami losu, ponieważ chcą zdążyć do domów na Boże Narodzenie. Chastain zagraj jedną z głównych bohaterek. Drugą będzie Octavia Spencer Ostateczną wersję scenariusza przygotowuje Peter Chiarelli. Całość powstanie dla Universal Pictures.