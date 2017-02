Reżyser "Kamerdynera" odświeży "Czułe słówka"

Hollywood najwyraźniej uznało, że nagrodzone pięcioma Oscarami potrzebują makeoveru. Szykujcie się więc na remake, którego gwiazdą będzie Oprah Winfrey Projekt powstaje dla Paramount Pictures. Wiemy też, kto najprawdopodobniejwyreżyseruje. Negocjacje w tej sprawie prowadzi Lee Daniels . Pracował on wcześniej z Winfrey przy– filmie, który dał aktorce nominacje do nagrody BAFTA, Satelity i nagrody Gildii Aktorów.Oryginał, który był ekranizacją powieści Larry'ego McMurtry'ego , opowiadał o dwóch kobietach: przedwcześnie owdowiałej matce, ekscentrycznej Aurorze i jej córce, Emmy, która bardzo wcześnie wychodzi za mąż, by uwolnić się od wpływu matki. Winfrey wcieli się w rolę Aurory, którą wbrawurowo zagrała Shirley MacLaine (czego dowodem jest zdobyty w 1984 roku Oscar ).