Reżyser "Logana" o kulisach uprowadzenia dziedziczki fortuny

Reżyser James Mangold znalazł kolejny film do realizacji.To ekranizacja bestsellerowej książkipióra Jeffreya Toobina. Autor opisuje w niej kulisy porwania Patty Hearst - dziedziczki fortuny amerykańskiego magnata prasowego Williama Randolpha Hearsta. W 197 roku kobieta została uprowadzona przez lewicową grupę rewolucyjną Symbionese Liberation Army (SLA). Mimo spełnienia żądań porywaczy Patty nie została uwolniona. Porywacze nie zażądali okupu, ale zwrócili się o zakup żywności i przekazanie jej potrzebującym. 60 dni po porwaniu do mediów trafiło nagrane na taśmę magnetofonową oświadczenie Patty, w którym mówiła o swoim dobrowolnym przystąpieniu do SLA (za: wikipedia.org)Główną rolę negocjuje Elle Fanning ). Autorami scenariusza są Larry Karaszewski Mangold . Realizację sfinansuje Fox 2000.