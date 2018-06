Reżyser "Odlotu" nowym szefem Pixara

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w animacyjnych wytwórniach Disneya dojdzie do zmiany warty. John Lasseter , ojciec potęgi animacyjnej studia, żegna się z Pixarem i Disneyem. Jest to efekt oskarżeń o jego niestosowne zachowania wobec kobiet. Teraz Alan Horn, szef Walt Disney Studios, ogłosił, kto przejmie po Lasseterze pałeczkę.Pixarem pokieruje Pete Docter . Ze studiem związany jest od 1990 roku i należał do grona osób odpowiedzialnych za fabuły wielu animowanych przebojów. Jako reżyser debiutował filmem. Potem nakręcił nagrodzony dwoma Oscarami. Jest też autorem(Oscar dla najlepszej pełnometrażowej animacji).Z kolei pieczę nad Walt Disney Animation Studios powierzono Jennifer Lee . Z wytwórnią związana jest od 2011 roku, kiedy to została scenarzystką. Jejzarobiła na świecie 1 276,5 mln dolarów, co jest najlepszym wynikiem filmu wyreżyserowanego przez kobietę w historii kina. Obecnie pracuje nad kontynuacją, która trafi do kin w przyszłym roku.