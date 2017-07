Reżyser "Ragnaroku" o mówiącym Hulku i nowych wyzwaniach Thora

3 2 1



Nowy zwiastun widowiskazrobił na Was wrażenie? Przeczytajcie, co miał do powiedzenia o filmie reżyser Taika Waititi . Twóca odniósł się do kwestii mówiącego Hulka, inspiracji komiksemoraz zdradził, co czeka Thora., powiedział reżyser.Reżyser odniósł się także do komiksu, który stanowił jedną z inspiracji dla filmu. Waititi zdradził też co nieco na temat tego, co możemy oczekiwać po postaci Thora.Premiera filmu: 25 października.