Reżyser "San Andreas" uczyni z The Rocka superbohatera kinowego uniwersum DC?

3 2 1



Czy Geoff Johns , osoba nadzorująca kinowe uniwersum DC Comics, zdradziła, kto wyreżyseruje? Baczni obserwatorzy jego aktywności na Twitterze są tego pewni.O projekcie do niedawna było stosunkowo cicho. Ale niedawno jego gwiazda – Dwayne Johnson – oraz producenci ogłosili, że wkrótce będą mieli dla fanów garść informacji. Tymczasem po spotkaniu z aktorem Johns zaczął na Twitterze obserwować partnerów z firmy producenckiej Johnsona ... oraz jeszcze jedną osobę. Jest nią reżyser Brad Peyton Przekazanie mu pieczy nadnie byłoby dla nikogo zaskoczeniem. Peyton i Johnson to starzy znajomy. Współpracowali ze sobą już dwukrotnie. Po raz pierwszym przy przygodowym widowisku. Drugi raz przy katastroficznym filmie. Co więcej, panowie mają w planach jeszcze kilka wspólnych projektów. Jednym z nich jest. Swego czasu mówiło się również o ekranizacji gry komputerowejBohateremjest Black Adam. Postać została stworzona przez Otto Bindera i C.C. Becka. Po raz pierwszy pojawił się na komiksowych stronach w grudniu 1945 roku. Pomyślany został jako przeciwnik Kapitana Marvela. Był on staroegipskim księciem, który otrzymał moc egipskich bogów, kiedy wypowiadał słowo Shazam: wytrzymałość Szu, zwinność i szybkość Horusa, siłę Amona, mądrość Zehuti (Thotha), potęgę Atona i odwagę Mehena (Kapitan Marvel miał moc grecko-rzymskich bóstw). Ponieważ jednak chciał tę moc wykorzystać w złych celach, został wygnany na odległy kraniec wszechświata. Przez pięć tysięcy lat starał się powrócić na Ziemię i teraz mu się to udało. W kolejnych dekadach, wraz z burzliwą historią samej postaci Kapitana Marvela i tytułu "Shazam", także postać Black Adama ulegała zmianie. Z czasem przestał być superzłoczyńcą, a stał się antybohaterem.