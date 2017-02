Reżyser "The Batman" znaleziony

) negocjuje stanowisko reżysera filmuGwiazdą widowiska będzie Ben Affleck , który początkowo miał także stanąć za kamerą. Ostatecznie aktor doszedł jednak do wniosku, że chce skupić się wyłącznie na roli, ponieważ Affleck zdążył wcześniej napisać scenariusz filmu do spółki z Geoffem Johnsem , który nadzoruje prace nad ekranowym uniwersum DC Comics. Niewykluczone, że Reeves będzie miał szansę pochylić się nad tekstem i wprowadzić do niego poprawki.Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia. Reeves pracuje aktualnie nad postprodukcją, której premierę zaplanowano na lipiec. Affleck odpoczywa tymczasem po wyjątkowo intensywnym zawodowo 2016 roku. Ekipa powinna jednak wejść na plan jeszcze w 2017.