Reżyser "X-Men: New Mutants" zekranizuje Kinga

Jak bumerang wraca pomysł ekranizacji. Nowe otwarcie możliwe jest za sprawą Josha Boone'a ), który napisze scenariusz filmu. Nie jest wykluczone, że zostanie również reżyserem obrazu.powstanie dla Amblin Entertainment, studia założonego przez Stevena Spielberga . Ten zakupił prawa do powieści Stephena Kinga już w latach 80. i od tamtej pory wielokrotnie starał się doprowadzić do powstania filmu.Do tej pory największe szanse ekranizacja miała na początku XX wieku, kiedy najpierw Vadim Perelman , a po nim Edward Zwick byli reżyserami filmu, a scenariusz przygotował Ehren Kruger . Dekadę później powstał pomysł zrobienia serialu. Projekt rozwijano z myślą o stacji TNT. Z tych planów również nic nie wyszło. Teraz Amblin powraca do kinowego pomysłu.będzie ekranizacją powieści Stephena Kinga napisanej w 1984 roku. Jej bohaterem jest 12-letni Jack Sawyer, syn chorej na raka aktorki, który wyjeżdża wraz z nią z Kalifornii do opustoszałego miasteczka letniskowego w New Hampshire. Jack nie chce dopuścić do świadomości choroby matki. Poznaje starego Murzyna, dozorcę wesołego miasteczka, który ujawnia mu zdumiewającą prawdę. W równoległym do naszego świecie, zwanym Terytoriami, Dwójniczka jego matki, Laura DeLoessian, również jest śmiertelnie chora. Tylko Jack może uratować obydwie kobiety - jeśli pójdzie na drugi koniec kontynentu, gdzie w groźnym, pełnym zła czarnym hotelu znajduje się Talizman o uzdrawiającej mocy. Jack rusza więc na heroiczną wyprawę przeskakując między dwoma światami, przeżywając niesamowite przygody, poznaje wrogów i przyjaciół. Przede wszystkim jednak dorasta i staje się godnym Talizmanu. Jego wyprawa ma jeszcze bardziej doniosłe znaczenie, niż sobie pierwotnie wyobrażał.Obraz wyprodukuje Frank Marshall