Reboot "Spawna" na razie bez szans na realizację

Wygląda na to, że w najbliższej przyszłości nie doczekamy się kinowego rebootuPrzynajmniej do czasu aż hollywoodzcy włodarze nie przystaną na warunki stawiane przez twórcę komiksowego oryginału, Todda McFarlane'a W wywiadzie dla SyFy Wire artysta przyznał, że w ostatnich latach odebrał sporo telefonów od producentów zainteresowanych współpracą z nim. Kiedy jednak przedstawiciele Fabryki Snów słyszeli, że McFarlane chciałby być scenarzystą, producentem i reżyserem nowegotracili zapał do dalszych negocjacji.- mówi autor komiksów -McFarlane twierdzi, iż rebootbędzie bardziej horrorem niż filmem superbohaterskim. Sukcesypokazują, że publiczność jest gotowa na mroczne, realizowane pod kategorię wiekową R ekranizacje komiksów.Oryginał opowiada historię amerykańskiego agenta wywiadu, który zostaje zamordowany. Kilka lat później pojawia się jednak w Nowym Jorku - diabelskie siły powołały go na nowo do życia.W 1997 roku powstała już jedna ekranizacja, która przy budżecie rzędu 40 milionów dolarów zarobiła zaledwie 54 miliony. W dodatku zebrała fatalne recenzje.