Rekordowy finał sezonu "Gry o tron"

Mimo przecieków i szantażu ze strony hakerów HBO imają się świetnie. Ostatni odcinek siódmego sezonu pobił dotychczasowy rekord oglądalności, który został ustanowiony zaledwie dwa tygodnie wcześniej.Jak podaje HBO, finał sezonuna antenie stacji obejrzało 12,1 mln Amerykanów. Oznacza to pobicie dotychczasowego rekordu o 13%. Jest to też wynik o 36% lepszy od tego, jaki osiągnął ostatni odcinek poprzedniego sezonu.Łączna widownia pierwszego dnia (włączając w to widzów streamujących legalnie serial) wyniosła 16,5 mln Amerykanów.Tymczasem dla tych, którym mało jest jeszcze, HBO ma nowość – internetowy serial "Game Revealed", który odsłania kulisy produkcji siódmego sezonu. Pierwszy odcinek jest już dostępny na You Tubie: