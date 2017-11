Retrospektywa Chrisa Markera w Zamku Ujazdowskim

3 2 1

Czy można stworzyć film prawdziwie zaangażowany politycznie, który będzie skutecznym narzędziem aktywizmu? Czy kino w ogóle może mieć moc zmieniania świata? Może – jeśli będzie rewolucyjne nie tylko w treści, ale przede wszystkim w formie – zdaje się odpowiadać Chris Marker , którego wpływ na historię kina i sztuk wizualnych jest odwrotnie proporcjonalny do uznania. Ten zmarły w 2012 roku reżyser był niewątpliwie jednym z mistrzów i prekursorów kina zaangażowanego.Retrospektywa Chrisa Markera przypomina, że pytania o wizualność oporu oraz jej wpływ na rewolucje i ruchy społeczne czy dokumentowanie ważnych i gwałtownych społecznych przemian wynikających z globalizacji były zadawane już wcześniej. Filmowcy wychodzący na ulicę z kamerą, żeby filmować demonstracje (oraz brać w nich udział), często zapominają, że nie robią tego po raz pierwszy. Chris Marker działał na bardzo wielu wzajemnie przenikających się polach: filozofii, polityki, literatury, filmu, dokumentu, fotografii, a od lat 90. zajmował się głównie sztuką mediów. Był twórcą nieco wycofanym, pozostającym obok głównego nurtu francuskiej sztuki i kina drugiej połowy XX wieku, chociaż jego dzieła pojawiają się w zestawieniach najlepszych filmów wszechczasów, wciąż są na nowo odkrywane.Twórczość Markera jest bardzo obfita nie tylko pod względem liczby prac, ale przede wszystkim bogactwa tematów, kontekstów i problemów, którymi się zajmował. Podejmując próby uporządkowania jego dorobku, można pokusić się o wyróżnienie trzech sfer wpływu jego twórczości na kino i sztuki wizualne. Pierwszą byłoby pole filmu dokumentalnego (non-fiction), które Marker zdecydowanie poszerzył, stając się prekursorem, współtwórcą oraz niedościgłym mistrzem eseju filmowego. Druga to wpływ Markera na sztukę nowych mediów i jego podejmowane od lat 90. eksperymenty z komputerami i technologią. Podczas retrospektywy w U–jazdowskim kluczowa będzie jednak trzecia sfera, przenikająca się z pozostałymi. Chcemy zadać pytanie, które towarzyszyło Markerowi przez cały czas – o polityczność kina, rozumianą jako jego polityczna skuteczność oraz o formę filmowego oporu.Filmowa twórczość Chrisa Markera jest jednak najbardziej aktualna nie jako prekursora sztuki mediów czy nawet postaci stojącej za inspiracją dla takich filmów jak Jamesa Camerona albo Terry'ego Gilliama , ale jako mistrza poetyki filmowego oporu i kryzysu, realizujących się w stworzonym na te potrzeby gatunku – poetyckim, zaangażowanym dokumentalnym eseju filmowym.Większość z prezentowanych filmów Markera nie była pokazywana do tej pory w Polsce. Swoją premierę będzie miał także nowy dokument, reż. Jean-Marie Barbe Arnaud Lambert , 2016, 144Listopadowe nocne kino poświęcone będzie bohaterowi retrospektywy, Chrisowi Markerowi . Chociaż w czasie przeglądu pokazywane będą głównie eseje filmowe ukazujące polityczne zaangażowanie kina, to nie można zapomnieć o francuskim twórcy jako postaci mającej ogromny wpływ na historię kina, w tym także fantastykę. Jako inspiracja dla wysokobudżetowych klasyków kina SF – Terry'ego Gilliama oraz Jamesa Camerona – wymieniane jest niepozorne (w zestawieniu z hollywoodzkimi produkcjami) arcydzieło Markera . Jest to miłosna historia rozgrywająca się w świecie przyszłości po katastrofie, opowiedziana za pomocą nieruchomych zdjęć. Bez tego półgodzinnego filmu historia kina wyglądałaby zupełnie inaczej.