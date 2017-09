Rian Johnson nie będzie reżyserem "Gwiezdnych wojen IX"?

3 2 1



Od zwolnienia Colina Trevorrowa z funkcji reżysera filmuminął już tydzień, a my wciąż nie wiemy, kto będzie jego następcą. Przypomnijmy, że zdaniem portalu Deadline kandydatem LucasFilm jest Rian Johnson , reżyser. Ten odniósł się ostatnio do tych spekulacji.Wszystko wskazuje na to, że Johnson nie jest zainteresowany powrotem na stołek reżyserski widowiska LucasFilm. Swoją odpowiedź rozpoczął wymijająco i dyplomatycznie, twierdząc, że całą uwagę koncentruje na przygotowaniu. W związku z tym nie ma czasu myśleć nad dziewiątą częścią. Potem jednak dodał:Innym kandydatem na stanowisko reżysera jest J.J. Abrams , który jest ojcem autorem. Na jego komentarz w tej sprawie jeszcze czekamy.