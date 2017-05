Ricardo Darin w filmie Asghara Farhadiego z Penelope Cruz

Getty Images © Carlos Alvarez

Znany argentyński aktor Ricardo Darin ) dołączył do obsady nowego filmu Asghara Farhadiego ), którego gwiazdami będą Javier Bardem Będzie to psychologiczny thriller opowiadający o tym, jak porwanie pewnej dziewczynki prowadzi do ujawnienia rodzinnych tajemnic. Darin wcieli się w męża postaci granej przez Cruz Film powstaje w języku hiszpańskim. Projekt zapowiadany jest jako najbardziej komercyjny z dotychczasowych filmów Farhadiego Z udziału w projekcie wycofali się jednak Pedro Agustin Almodovarowie , którzy mieli być jego producentami.