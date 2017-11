Richard Dreyfuss molestował kobiety

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



Zaledwie kilka dni temu Richard Dreyfuss wspierał swojego syna Harry'ego, kiedy ten ujawnił, że był molestowany przez Kevina Spacey'ego . Dziś sam musi się bronić przed oskarżeniami o to, że napastował kobiety.Jedną z jego ofiar miała być Jessica Teich, scenarzystka i producentka, która w latach 80. współpracowała z aktorem i właśnie wtedy miała być przez niego napastowana. Podczas jednego ze spotkań, kiedy Teich weszła do przyczepy aktora, zastała go z obnażonym, twardym przyrodzeniem. Dreyfuss miał ją chwycić za głowę i chciał ją przycisnąć do swojego penisa. Choć nic nie mówił, oczywiste było, że chciał, aby kobieta wzięła jego przyrodzenie do ust. Teich udało się uciec. Podczas innych spotkań miał wielokrotnie mówić, że "chce ją zerżnąć". Często współuczestniczył w tych wydarzeniach jego brat. Dreyfuss kategorycznie zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek obnażał się przed Teich, którą uważał za swoją wieloletnią przyjaciółkę. Przyznaje jednak, że w latach 70. uderzyła mu woda sodowa do głowy i w kulturze pełnej alkoholu, dragów i seksu przyjął postawę "flirtuj lub giń". Potwierdza, że z Teich flirtował, że próbował ją całować, ale wierzył, że jest to obopólna gra i że kobieta wyraża na nią zgodę. Z przerażeniem odkrył, że tak nie było.Teich natychmiast odpowiedziała, że najwyraźniej mają różne definicje flirtowania, ponieważ ona nigdy w życiu nie użyłaby tego słowa do opisania zachowania aktora.