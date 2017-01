Ridley Scott nigdy nie wyreżyseruje filmu DC lub Marvela

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



Obecnie jednym z najbardziej dochodowych rodzajów kina są filmy o superbohaterów. To jednak nie przekonuje Ridleya Scotta do spróbowania swych sił w tym gatunku. W wywiadzie dla Digital Spy reżyser zadeklarował, że nigdy nie nakręci komiksowego widowiska. Scott stwierdził, że opowieści o superbohaterach to nie jest jego para kaloszy. Nie potrafi uwierzyć w pisane patykiem po wodzie fabuły oraz niewiarygodną i ulotną rzeczywistość takiego kina. Przyznał jednak, że miał kilka ofert i wszystkie je odrzucił.Porównał teżdo kina komiksowego. Stwierdził, że w świecie tego filmu mógłby się odnaleźć Batman czy Superman. Jednak różnica międzya współczesnym kinem komiksowym polega na tym, że jego film miał solidną fabułę, a obecne widowiska o bohaterach są jej pozbawione.Nie jest to pierwszy raz, kiedy Scott krytycznie wypowiada się o hitach Warnera i Marvela. Już kilka lat temu reżyser załamywał ręce nad stanem kina rozrywkowego i obawiał się o jego przyszłość.