Ridley Scott o kontynuacji "Przymierza"

Już w piątek do kin trafi wyczekiwany od dawna horror science fiction. Z tej okazji Ridley Scott udzielił wywiadu brytyjskiemu IGN. W trakcie rozmowy reżyser ujawnił, że w ciągu najbliższych 14 miesięcy zamierza wejść na plan kolejnej odsłony opowieści o ksenomorfie.- zdradził.W wywiadzie poruszona została również kwestia, którego miał wyreżyserować Neill Blomkamp ). Film nosił tytuł- relacjonuje Scott miało być kolejną odsłoną przygód Ripley. Blomkamp zamierzał poprowadzić fabułę tak, by łączyła się ona bezpośrednio z wydarzeniami z pierwszej i drugiej części sagi. W 2015 roku reżyser ujawnił, że projekt został odstawiony na boczny tor. Blomkamp zamierzał jednak powrócić do niego po wejściu do kin kontynuacji(czyli). Jego marzenie raczej się nie spełni. Scott napomknął niedawno, iż chciałby nakręcić jeszcze sześć (!) filmów o ksenomorfie.