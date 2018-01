Ridley Scott porzuci "Obcego" na rzecz "Merlina"?

Wszystko wskazuje na to, że na kontynuacjęprzyjdzie fanom poczekać. A to dlatego, że kolejnym projektem reżyserskim Ridleya Scotta ma być film o Merlinie dla wytwórni Disneya.Widowisko ma powstać na bazie cyklu powieści fantasy autorstwa T.A. Barrona znanych również w Polsce. Pierwszy tom został u nas wydany pod tytułem "Nieznane lata". Scott miałby być nie tylko reżyserem, ale również – do spółki z Gilem Netterem – producentem całości. Najnowszą wersję scenariusza przygotowuje Philippa Boyens (trylogie).Chłopiec wyrzucony na skały przez wzburzone morze nie wie, kim jest, ani nie pamięta, jak się nazywa. Tak jak zrządził los, mieszka na wybrzeżu dawnej Walii. Pewnego dnia odkrywa, że posiada niezwykłe moce, ale kiedy używa ich wiedziony nienawiścią, oślepiają go płomienie. Uczy się wtedy postrzegać otoczenie, rozwijając dar magicznego wzroku. W końcu jako dwunastolatek postanawia poznać swoje pochodzenie i prawdziwe imię i własnoręcznie wykonaną tratwą wyprawia się przez ocean. Podróż prowadzi go do mitycznej zaczarowanej krainy, w której żyją niezwykłe stworzenia. Tam rozpoczyna niebezpieczną misję, podczas której będzie musiał ratować wyspę od niszczycielskiej plagi wywołanej przymierzem między królem i złą mocą.