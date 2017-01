Ridley Scott przymierza się do remake'u "Lamentu"

3 2 1



Należąca do Ridleya Scotta firma produkcyjna Scott Free prowadzi negocjacje w sprawie możliwości nakręcenia. Byłby to angielskojęzyczny remake koreańskiego hituW sennej wiosce, gdzieś na koreańskiej prowincji, dochodzi do szeregu gwałtownych i szokujących zgonów – być może morderstw. Jakby tego było mało, część mieszkańców zaczyna zdradzać oznaki tajemniczej, prowadzącej do szaleństwa choroby. Na czele dochodzenia staje poczciwy, ospały Jong-goo, którego rutyna zawodowa do tej pory ograniczała się do wysiadywania na komisariacie i "patrolowania" okolicy. Jest on zupełnie nieprzygotowany do prowadzenia tak skomplikowanego śledztwa, a będzie ono dla niego bardzo ważne, gdy także jego ukochana córeczka zacznie wykazywać symptomy opętania... Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, zamieniając się w ciąg przerażających i niedających się logicznie wytłumaczyć zdarzeń. Konfrontacja z potężnymi mocami sprawi, że Jong-goo będzie musiał zawiesić wiarę w świat, który do tej pory znał. Co robić, komu zaufać?w Korei był wielkim przebojem kasowym zajmując w ubiegłorocznym zestawieniu szóste miejsce. Redakcja Filmwebu przyznała mu w grudniu znak Filmweb Poleca.