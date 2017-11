Ridley Scott uważa, że seria o Obcym się wyczerpała

3 2 1



Przed premierą Ridley Scott szykował się do pozostania w świecie Obcego na dłużej. Po finansowej porażce filmu reżyser zmienił śpiewkę i niespodziewanie uznał, że czas Ksenomorfa minął., powiedział twórca, odnosząc się nie tylko do wyreżyserowanych, ale i wyprodukowanych przez siebie tytułów w rodzajuMimo to Scott rzekomo wciąż pracuje nad kontynuacją filmu, która skupi się jednak nie na Ksenomorfach, a na ewolucji sztucznej inteligencji w osobie androida Davida ( Michael Fassbender ).Nie do końca wiadomo, czy Scott , mówiąc, że "bestia jest na wyczerpaniu" i "ewolucja Obcego dobiegła końca", ma na myśli samą postać Ksenomorfa czy może całą serię. Z którą wersją się zgadzacie? I czy czekacie na dalsze przygody Davida - jeśli faktycznie powstaną?