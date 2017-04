Riggle i Thurman też stoczą "Wojnę z dziadkiem"

Getty Images © Nicholas Hunt



) i Rob Riggle ) dołączą do obsady komediiGwiazdami produkcji są Christopher Walken Robert De Niro , którzy przed laty zagrali wspólnie w De Niro wcieli się w postać dziadka, który przeprowadza się do domu swojego syna. Umieszczony zostaje w pokoju wnuka. Ten bardzo dziadka kocha, ale zarazem chce, żeby wyniósł się on z jego pokoju. Zaczyna więc robić mu różne psikusy mające go zmusić do przeprowadzki. Dziadek nie jest w ciemię bity i odpłaca wnuczusiowi pięknym za nadobne.Obraz wyreżyseruje Tim Hill ). Najnowszą wersję scenariusza przygotowali Matt Ember ).