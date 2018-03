Rob Zombie zaczął zdjęcia do kontynuacji "Bękartów diabła"

Potwierdziły się wcześniejszej doniesienia dotyczące możliwości nakręcenia przez Roba Zombie'ego kontynuacji. Zdjęcia do widowiska właśnie się rozpoczęły. Dowodu dostarczył sam reżyser wrzucając na Instagrama tę oto fotkę:Jak widać z niej, film będzie nosił tytuł(lub "Three form Hell"). Komentarz dołączony do fotki zdaje się potwierdzać, że w obsadzie są Bill Moseley Sheri Moon Zombie . Biorąc pod uwagę tytuł, jest też wielce prawdopodobne, że na planie pojawi się Sid Haig Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Nie wiemy więc, jak Rob Zombie pogodzi obecność w filmie rodziny Firefly'ów z faktem, że w finalezostali oni zastrzeleni przez policję.