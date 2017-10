Robert Downey Jr. zdradza, kto przeżyje "Infinity War"?

New flick, new short chair. #lumbarsupport #marvel #bts Post udostępniony przez Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr) 27 Paź, 2017 o 1:15 PDT

3 2 1



Cały świat spodziewa się, żeprzyniesie smierć co najmniej jednego superbohatera z kinowego uniwersum Marvela. Robert Downey Jr. opublikował własnie na Instagramie zdjęcie z planu kolejnego filmu, na razie niezatytułowanego. Czy stanowi ono podpowiedź, które postacie przeżyją "trójkę", by wystąpić w "czwórce"?Oczywiście tego typu gesty marvelowskich gwiazd rzadko są spontaniczne. Zazwyczaj to precyzyjnie zaplanowane elementy kampanii marketingowej. Wystarczy przypomnieć, że swoje zdjęcie z planupostował w mediach społecznościowych Michael Rooker - tylko po to, by ukryć fakt, że grany przez niego Yondu ginie w. Możliwe więc, że poniższe zdjęcie również jest elementem kampanii dezinformacji.Premiera26 kwietnia 2018, a- dokładnie rok później.