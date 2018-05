Roman Polański grozi Akademii procesem

Getty Images © Andreas Rentz



26 kwietnia Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej postanowiła usunąć ze swojego grona reżysera Romana Polańskiego . Podstawą prawną tej decyzji były przepisy Akademii przyjęte w grudniu jako pokłosie afery Harveya Weinsteina . Zgodnie z tymi przepisami można usunąć osobę z grona Akademii, jeśli swym zachowaniem nie przestrzega moralnych wartości wyznawanych przez tę organizację, do których należy poszanowanie i godność każdego człowieka. Roman Polański postanowił walczyć z decyzją Akademii. Jest nawet gotowy pójść do sądu. W komunikacie opublikowany przez prawnika reżysera, Harlanda Brauna, czytamy, że na razie Polański nie zamierza nawet poruszać kwestii zarzutów, które kryją się za postanowieniem Akademii. Braun przyjął inną taktykę. Twierdzi, że podejmując decyzję Akademia złamała zarówno własne przepisy jak i prawo stanu Kalifornia.Braun twierdzi, że Polański nie został poinformowany o tym, że jakiekolwiek postępowanie przeciwko jego osobie się toczy, ani też o zarzutach, jakie mu się stawia. W związku z tym odmówiono mu niezbywalnego prawa do obrony.Zdaniem Brauna Akademia musi anulować swoją decyzję o wyrzuceniu Polańskiego ze swojego grona. Jeśli tego nie zrobi, sprawa trafi do sądu. Roman Polański od 1978 roku traktowany jest w Stanach Zjednoczonych jako zbieg w związku z oskarżeniem o seks z 13-latką. W sprawie tej od 40 lat nic się tak naprawdę nie zmieniło. W tym czasie Akademii nierozwiązany status nie przeszkadzał w przyznaniu reżyserowi nominacji do Oscara w 1981 roku za filmi statuetki Oscara w 2003 roku za(co wtedy zostało przyjęte owacją na stojąco, choć samego Polańskiego na ceremonii nie było).