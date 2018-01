Ron Cephas Jones obdarzy Shazama jego mocą?

Getty Images © Alberto E. Rodriguez

) negocjuje występ w, nadchodzącym filmie z kinowego uniwersum DC.Aktor miałby wcielić się w postać znaną jako The Wizard (czarodziej). To on obdarza nastolatka Billy'ego Batsona mocą, która pozwala zmienić mu się w tytułowego superbohatera władającego potęgą mitycznych postaci: wiedzą Salomona, siłą Herkulesa, wytrzymałością Atlasa, potęgą Zeusa i szybkością Merkurego.W obsadzie filmu są m.in. Asher Angel Grace Fulton . Reżyseruje David F. Sandberg . Zdjęcia mają ruszyć w przyszłym miesiącu w Toronto. Premiera 5 kwietnia 2019.