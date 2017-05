Rosamund Pike zostanie polską noblistką

Getty Images © Michael Buckner



) zagra główną rolę w filmie. Jest to biografia Marii Skłodowskiej-Curie, którą wyreżyseruje Marjane Satrapi Film będzie ekranizacją nominowanego do National Book Award komiksu Lauren Redniss. Scenariusz przygotuje Jack Thorne ).Całość pomyślana jest jako obraz aktorski, w którym akcent zostanie położony na stronę wizualną (podobnie jak to miało miejsce w komiksie). Będzie to opowieść o małżeństwie i naukowych dokonaniach Marii i Pierre'a Curie. A także o jej związku z Paulem Langevinem, byłym doktorantem Pierre'a. Skłodowska-Curie jest dwukrotną laureatką nagrody Nobla. Jej odkrycie promieniotwórczego pierwiastka rad miało przełomowe znaczenie dla fizyki XX wieku.