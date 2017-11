) dołączy do Marka Wahlberga na planie komedii. Zdjęcia do niej mają powstać w przyszłym roku.Bohaterami filmu będzie para, która nie może mieć dzieci, dlatego decyduje się na adopcję. W efekcie pod jej dach trafia trójka maluchów z piekła rodem.Reżyserem i autorem scenariusza jest Sean Anders , z którym Wahlberg pracował przy kasowej komediiJej kontynuacja trafi do kin w grudniu.