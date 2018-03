Rosjanin, który zdradzał CIA tajemnice ZSRR, bohaterem filmu

) została wybrana na stanowisko reżysera filmu. Będzie to prawdziwa historia, którą w swojej książce opisał David E. Hoffman."The Billion Dollar Spy: A True Story of Cold War Espionage and Betrayal" jest historią Adolfa Tołkaczowa. Był on radzieckim konstruktorem, zatrudnionym w moskiewskim lotniczym instytucie badawczym. Współpracował z CIA od 1978 roku. Przekazał Amerykanom dane na temat technologii, o których ci nie mieli bladego pojęcia. Został zdradzony przez dwóch agentów CIA, którzy zdradzili kraj i współpracowali z ZSRR. Został zabity przez KGB w 1986 roku.Jednym z producentów obrazu jest Akiva Goldsman