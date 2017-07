Roth zaprasza w podróż po historii horroru

) wyprodukuje serial dokumentalnydla telewizji AMC.Jak sama nazwa skazuje, będzie to opowieść o jednym z najpopularniejszych gatunków filmowych. Sześcioodcinkowa podróż przez dzieje horroru, w której usłyszymy nie tylko o największych dziełach kina grozy, ale również o horrorze jako zwierciadle nastrojów społecznych oraz wpływie gatunku na resztę sztuki filmowej.Sam Roth wydaje się odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. To nie tylko twórca zakochany w horrorach, ale też człowiek dzielący swoją twórczą pracę pomiędzy reżyserię, produkcję i scenariopisarstwo.Całość powstanie w ramach cyklu AMC Visionaries. Zobaczymy w nim również historię hip-hopu autorstwa The Roots , dzieje komiksu autorstwa Roberta Kirkmana , a także film o kinie sci-fi produkowany przez Jamesa Camerona . W planach są również dokumenty o internecie, sztukach walki oraz grach wideo.