Rozpoczęła się sprzedaż biletów na 17. Nowe Horyzonty

Dziś o godzinie 12:00, w kasach Kina Nowe Horyzonty oraz na nowehoryzonty.pl , rozpoczęła się sprzedaż biletów na filmy i koncerty w ramach 17. edycji, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach2017.Pełny program festiwalu oraz kalendarz projekcji jest już dostępny online, w wersji pdf oraz wersji drukowanej w kasach Kina NH.24 zł – pojedynczy bilet na galę otwarcia i galę zamknięcia22 zł – pojedynczy bilet19 zł – pojedynczy bilet dla posiadaczy Karty Przyjaciela Kina i posiadaczy karty UrbanCard Premium. Bilety dostępne wyłącznie w sprzedaży online.19 zł – pojedynczy bilet dla abonentów sieci T-Mobile do wykorzystania przez cały czas trwania festiwalu. Na jeden numer zarejestrowany w sieci T-Mobile można otrzymać maksymalnie 6 kodów upoważniających do zniżki. Bilety ze zniżką dostępne wyłącznie w sprzedaży online. Przy zakupie należy podać kod otrzymany w wiadomości SMS.18 zł – pojedynczy bilet w pakiecie "10+", czyli na 10 i więcej wybranych seansów17 zł – pojedynczy bilet w pakiecie "20+", czyli na 20 i więcej wybranych seansów12 zł – pojedynczy bilet na filmy dla dzieci24 zł – pojedynczy bilet na pokazy filmów w cyklu Pokazy galowe15 zł – pojedynczy bilet na pokazy filmów w cyklu Sezon15 zł – pojedynczy bilet na pokazy filmów w cyklach Retrospektywa: Jacques Rivette , Retrospektywa: Fred Kelemen , Klasyka kina (trwające powyżej 2 godzin)12 zł – pojedynczy bilet na pokazy filmów w cyklach Retrospektywa: Jacques Rivette , Retrospektywa: Fred Kelemen , Retrospektywa: Gastón Solnicki , Klasyka kina (trwające do 2 godzin)Pokazy na Rynku (Rynek Główny) 04-13.08, 22:00 – wstęp wolny.Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży biletów filmowych oraz ceny biletów dostępne TUTAJ Cena biletu na muzyczny wieczór w Klubie festiwalowym wynosi: 25 zł (normalny) | 16 zł (karnetowicze i abonenci T-Mobile). Posiadacze karnetów mogą kupić bilety zniżkowe na stronie internetowej festiwalu oraz w kasach Kina Nowe Horyzonty. Bilety ze zniżką T-Mobile można zakupić za pomocą aplikacji GOING. Program Klubu Festiwalowego w Arsenale oraz bilety na koncerty dostępne TUTAJ