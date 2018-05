Rozpoczęły się zdjęcia do "Czarownicy 2"

3 2 1



W Wielkiej Brytanii rozpoczęły się zdjęcia do baśniowego widowiska Disneya. Jest to oczywiście kontynuacja przeboju z Angeliną Jolie . Aktorka oczywiście powróci w sequelu.Przy okazji ogłoszono nowe nazwiska w obsadzie. Są to: Chiwetel Ejiofor ) i Robert Lindsay ). Całość wyreżyseruje Joachim Rønning Akcjarozgrywać się będzie kilka lat po wydarzeniach pierwszej części. Maleficent i Aurora będą musiały zapomnieć o tym, co je dzieli. Tylko wspólnie będą w stanie stanąć do walki w obronie królestwa przed nowym zagrożenie.Disney oficjalnie nie podał, kiedy widowisko trafi do kin. Studio ma jednak kilka zarezerwowanych dat, przy których brak jest tytułów. Są to: 8 listopada 2019 roku, 14 grudnia 2020 r., 29 maja 2020 r., 9 października 2020 r. i 25 grudnia 2020 r. Zapewne jedna z nich zostanie przydzielonaweszła do kin pod koniec maja 2014 roku.