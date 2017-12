Rusza ŻUBROFFKA - święto krótkiego filmu!

ŻUBROFFKA od ponad dekady buduje kulturalny pomost między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem, dzięki czemu w Białymstoku i na Podlasiu spotyka się twórcza energia z całego świata. ŻUBROFFKA to mądre filmy, niepowtarzalne spotkania z twórcami, warsztaty, panele dyskusyjne, energetyczne koncerty i interesujące wystawy.W 2017 roku, doselekcjonerzy wybrali(spośród prawie dwóch tysięcy!). Jak zwykle, w programie znajdą się także specjalne projekcje produkcji krótkometrażowych z całego świata. W ciągu pięciu dni widzowie obejrząkrótkich filmów, na pokaz których – jak zawsze – wstęp jest bezpłatny.Międzynarodowe Jury to w tym roku:(zdobywca tegorocznej Złotej Palmy za krótkometrażowy film),(nagrodzony Złotą Palmą w Cannes za krótkometrażowy film),(za filmuhonorowana Srebrnym Niedźwiedziem dla krótkiego metrażu na festiwalu w Berlinie!),(jej dyplomowy filmbył nominowany do nagrody BAFTA) oraz(jego filmzdobył Srebrnego Lajkonika jako Najlepszy Polski Film Dokumentalny na Krakowskim Festiwalu Filmowym w 2017 roku). Jury oceni filmy w dwóch konkursach krajowych () oraz dwóch międzynarodowych (). Po raz pierwszy w historii ŻUBROFFKI, filmy w polskim konkursieoceni Młode Jury, złożone z licealistów i studentów białostockich szkół i uczelni - na jego czele stanie krytyczka Kaja Klimek.Widzowie ŻUBROFFKI przyzwyczaili się już do efektownych inauguracji Festiwalu. Nie inaczej będzie i tym razem: niemiecki producentzagra na żywo do awangardowego dokumentu "Walthera Ruttmanna.Podczas specjalnych filmowych pokazów zostaną zaprezentowane m.in. kultowe już wśród białostockich widzów; krótkometrażówki SF prosto z amerykańskiego; autorski zestaw animacji o Bałtyku; kobiece "szorty" szwedzkich reżyserek -, a także- zestaw filmów dowodzących, że jesień życia nie musi być czasem straconym. Warto wybrać się na cieszące się popularnością filmowe śniadania, podczas których można będzie zobaczyć krótkie filmy z Rumunii, Argentyny i Ukrainy, a także w filmowe podróże do wybranych miast – w tym roku będą to Pekin i Reykjavík!Wieczory klubowe w Famie to okazja do nowych muzycznych emocji i festiwalowej integracji. W tym roku, o gorącą atmosferę zadbają:– wychowany na przedmieściach Londynu potomek karaibskich emigrantów, w swoich spowolnionych i przebasowionych produkcjach korzystający z jamajskich harmonii, teksańskiej rytmiki i bristolskiej palety efektów (przygniatający bas i hipnotyzujące niespieszne tempo); izraelski skład– przedstawiciel sceny middle eastern rave;– włoski afro future beat shake;– legendarny francuski didżej i producent, czołowy przedstawiciel sceny global bass i tropikal masala oraz, mistyczny polski duet z pogranicza techno i elektronikiWarsztaty to ważna część Festiwalu! W tym roku dzieci będą uczyć się animacji lalkowej w ramach warsztatów Monstrolympix | Potworolimpiada, które poprowadzą animatorzy(Rosja) i(Niemcy), a młodzież - tworzenia teledysków z austriackim reżyserem. Od lat, do tworzenia filmów zachęcamy także starsze pokolenie. Tym razem, seniorzy pod wodzą, podczas warsztatów animacji spróbująOdbędą się także radiowe warsztaty dziennikarskie, a także trzy panele dyskusyjne oraz poradnik terapeutyczny dla filmowców i nie tylko –, który poprowadzi Kornel Miglus z Polskiego Instytutu w Berlinie. Będą to szczere rozmowy o cieniach i blaskach zawodu filmowca. W ramach ŻUBROFFKI zostaną także zaprezentowane dwie wystawy:Marcina Nagraba(foyer kina Forum) oraz, ekspozycja zorganizowana we współpracy z Festiwalem Filmowym Kocham Dziwne Kino (klub Fama).Serdecznie zapraszamy!Festiwal zrealizowany zdotacjioraz dzięki wsparciuOrganizator: