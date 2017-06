Rusza ♪♪Kinogranie - przegląd filmów o tematyce muzycznej

Tylko w Augustowie można wziąć udział w wyjątkowym festiwalu, który łączy muzykę z filmem w otoczeniu nieskażonej natury. Wykorzystując piękno i bogactwo przyrodnicze Pojezierza Augustowskiego przenosimy uczestników festiwalu do świata, w którym mieszają się sztuki, pasje i muzy. To wydarzenie, podczas którego każdy miłośnik dobrej muzyki i dobrego kina znajdzie coś dla siebie.♫Kinogranie tradycyjnie otworzy w środę,Ryszard Jaźwiński – ceniony dziennikarz, twórca audycji filmowych w Programie Trzecim Polskiego Radia. Na film otwarcia organizatorzy wybrali najnowszy film Terrence'a Malicka , love story opowiedziane muzyką w znakomitej obsadzie ( Ryan Gosling Michael Fassbender ). Po filmie gościem ♪ Kinogrania będzie Piotr Stelmach kolega redakcyjny Ryszarda Jaźwińskiego, wielki miłośnik muzyki, autor wielu audycji radiowych, prowadzący koncerty Męskiego grania. Gość zapowie i opowie także o kolejnym filmie, który po spotkaniu zobaczą widzowie przeglądu., to zapis trasy koncertowej legendarnej grupy po Ameryce Południowej mający swój finał w stolicy Kuby, Hawanie.Kolejny dzień festiwalowy, czyli czwartek,to dzień jazzowy. Na scenie w kinie Iskra wystąpi światowej sławy artystka Aga Zaryan, która zaprosiła do udziału w występie saksofonistę Radosława Nowickiego. Miłośnicy jazzu będą mieli jeszcze jeden powód do zadowolenia. Przed koncertem nastąpi projekcja filmu. Jak zapewniają organizatorzy, będzie też chwila, aby porozmawiać z artystką przed koncertem.Trzeciego dnia opuszczamy kino, by udać się w rejs po augustowskich jeziorach. Towarzyszyć nam będzie koncert zespołu Ballady i Romanse na pokładzie statku Sajno. Siostry Wrońskie podczas zwiedzenia augustowskich jezior zaprezentują swoją ostatnią płytę, będącą ścieżką dźwiękową do filmu Agnieszki Smoczyńskiej i nie tylko.Przedostatni dzień przeglądu to dalszy ciąg zwiedzania Augustowa. Na jednym z podwórzy w centrum miasta, otoczonym zabytkowymi kamienicami, można będzie wziąć udział w pokazie filmu niemegoz 1915 roku, do którego muzykę na żywo, swoisty akompaniament stworzy dwóch producentów i DJ-ów, Błażej Malinowski i Modvs. Obaj artyści tworzą muzykę elektroniczną, ambitny styl muzyki Techno. Pierwszy z nich oscyluje wokół takich gatunków jak techno, ambient i muzyka eksperymentalna. Współtwórca projektu Fűnfte Strass, twórca i kurator projektu Why So Silent?, czyli pokazów kina niemego z muzyką na żywo. Aktualnie mieszka i tworzy w miejscu chyba najbardziej sprzyjającym rozwojowi sceny techno, czyli Berlinie. Jego muzykę, w wielkim skrócie, można opisać jako głęboką i mroczną elektronikę, pełną ekspresji i tajemniczości zarazem.W niedzielę,zakończy się ♫ Kinogranie w rytmie i przy tanecznym kroku najlepszych musicali. Organizatorzy postanowili zestawić ze sobą dwa tytuły:. Jak mówią pomysłodawcy, będzie to znakomita okazja, by porównać oba dzieła. Jeden klasyk, film kultowy, natomiast drugi: nagrodzony podczas tegorocznej gali pięcioma Oscarami. Między seansami panel dyskusyjny o historii amerykańskiego musicalu poprowadzi Michał Oleszczyk. Krytyk filmowy, dziennikarz, dyrektor artystyczny ostatnich trzech edycji Festiwalu Filmowego w Gdyni, miłośnik i znawca kina amerykańskiego.Podczas pięciu dni przeglądu będzie można obejrzeć także wystawę fotograficzną Radka Nowickiego ukazującą artystów, twórców, aktorów, którzy w ostatnich latach odwiedzili Augustów.