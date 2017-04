Rusza 12. Festiwal AfryKamera

Między2017 r. w warszawskim Kinie Praha odbędzie się 12. edycja. To pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej festiwal afrykańskiej kinematografii. W programie ponad 20 filmów fabularnych, dokumentalnych i krótkich form, a także spotkania z twórcami, wystawy plakatów filmowych czy warsztaty dla dzieci. Filmy prezentowane w ramach Festiwalu AfryKamera nie wchodzą do polskiej dystrybucji, będzie to jedyna okazja, żeby je zobaczyć. Festiwal odbędzie się również w wybranych kinach w Białymstoku, Gdańsku, Koninie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.– mówi Przemysław Stępień, dyrektor artystyczny Festiwalu AfryKamera.Blokto filmowa podróż przez społeczne i artystyczne wątki, dominujące dzisiaj w Ghallywood.(reż. Priscilla Anany , 2016), zdobywca głównej nagrody za najlepszą reżyserię oraz drugiego miejsca w plebiscycie publiczności na nowojorskim Tribeca Film Festiwal 2016, dotyka wątku stygmatyzacji chorób wrodzonych i niepełnosprawności w społeczeństwach afrykańskich. Jego pokaz zainauguruje w tym roku Festiwal AfryKamera. Temat choroby jako klątwy podejmowany jest również w głośnym(reż. Nana Obiri-Yeboah , 2015). W tym cyklu pokazany zostanie film wschodzącej gwiazdy ghańskiego kina – Ammy Asante (2016) to film fabularny oparty na prawdziwej historii miłości Seretse Khamy, polityka botswańskiego, „ojca botswańskiej niepodległości” do białej urzędniczki z Londynu. Film podejmuje temat uprzedzeń rasowych i klasowych.Blokto wybór filmów poświęconych trudnej historii kontynentu. Ważnym wątkiem jest tu historia kształtowania państwowości i ruchów wolnościowych w Afryce. Pokazane tu zostaną zarówno filmy pokazujące szeroki kontekst historyczny – choćby(reż. Ne Kunda Nlaba, 2016) o jednej z najpotężniejszych postaci kongijskich ruchów narodowych i religijnych XVIII wieku – jak i współczesne ruchy społeczne, których przykładem jest(reż. Idriss Gabel , 2016), traktujący o roli lokalnych mediów w budowaniu świadomości obywatelskiej w niedemokratycznym otoczeniu przemysłowego miasta.Ghańskim kinem rządzą kobiety, więc ich spojrzenie ma swoje miejsce w programie AfryKamery 2017. Blisko połowa programu ArfyKamery to filmy wyreżyserowane przez kobiety, osobne miejsce mają w nim także filmy poświęcone wybitnym kobiecym postaciom Afryki. W cykluzobaczyć będzie można między innymi(reż. Mira Nair , 2016) z główną rolą graną przez Lupitę Nyong’o , laureatkę Oscara za najlepszą rolę drugoplanową w. To historia inspirowana biografią Phiony Mutesi, urodzonej w ugandyjskich slumsach mistrzyni szachowej, jednej z pierwszych zawodniczek z Ugandy w historii tego sportu.Ważnym elementem programu są filmy muzyczne, zebrane w ramach bloku, oraz filmy dokumentalne. Te pierwsze to między innymi rockowy(reż. Christopher Kirkley , 2015), opisywany jako "rewolucyjna historia gitar, motocykli, telefonów komórkowych i muzyki nowej generacji". Innym spojrzeniem na afrykańską muzykę jest kanadyjski obraz(reż. Andy Jones, 2015), historia zmarłej przed czterema laty "najstarszej wokalistki świata" ("bi kidude" w języku suahili oznacza "babunię"). Bi Kidude znana jest polskiej publiczności z występów na wrocławskim Brave Festival. Muzyka będzie też ważnym elementem programu wydarzeń towarzyszących: 21 maja w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie wystąpi The Badji Band, a swoją obecność na festiwalu potwierdził między innymi Chris Salewicz, brytyjski dziennikarz muzyczny i autor książek biograficznych.W cyklu dokumentów z kolei pokazany zostanie między innymi obraz(reż. Samantha Biffot, 2016), prawdziwa historia Luca Bendzy, chłopaka z Gabonu, który zafascynowany kinem Kung Fu postanowił zostać chińskim karateką. Dziś jest aktorem kina akcji, znanym między innymi z roli boksera Jesse’yego Glovera w filmie. Na stałe współpracuje z Jackiem Chanem W programie Festiwalu nie zabraknie też kryminałów, prezentowanych w bloku zatytułowanym. Pokazane tu zostaną między innymi(reż. Daryne Joshua, 2016), jeden z najgłośniejszych filmów wyprodukowanych w ostatnich latach w RPA, egipski kryminał z elementami horroru i kina psychodelicznego(reż. Marwan Hamed , 2014), oraz gangsterski film oparty na prawdziwej historii grupy przestępczej z Antyli(reż. Jean-Claude Flamand-Barny, 2016).12. edycję Festiwalu AfryKamera w Warszawie poprzedzi, organizowany w ramach Nocy Muzeów w Staromiejskim Domu Kultury w dniach. W programie znajdą się zabawy dla dzieci, warsztaty afrykańskiej biżuterii, spotkania poświęcone afrykańskiemu plakatowi filmowemu, warsztaty modowe, spotkania z twórcami kina afrykańskiego a także nocne seanse filmowe.Szczegółowy program Festiwalu oaz imprez towarzyszących zostanie ogłoszony niebawem na stronie Festiwalu: http://www.afrykamera.pl/