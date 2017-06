Rusza 6. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy

Patronem festiwalu od lat jest niezmiennie muzyk z Ostrowem związany – Krzysztof Komeda Trzciński . Jazzman, kompozytor muzyki filmowej spędził w Ostrowie lata młodości i to stąd wyruszył zdobywać jazzowy i filmowy świat. Taki patron wpływa też na festiwal. Na ostrowskiej imprezie filmów "się słucha". W konkursowe szranki stają co roku wybrane polskie filmy fabularne, które walczą o nagrodę za najlepszą muzykę. W tym roku pod uwagę jest branych 10 tytułów. Werdykt jury publiczność pozna w sobotę, 10 czerwca.Festiwalową publiczność przyciągają także spotkania z gośćmi. W tym roku do Ostrowa przyjadą aktorzy, reżyser, krytyk filmowy. Już pierwszego dnia,– po otwarciu festiwalu i koncercie Big Bandu Powiatu Ostrowskiego pod dyrekcją Roberta Matuszewskiego i z udziałem Lecha Popławskiego odbędzie się pierwsza rozmowa. Z publicznością spotka się Jowita Budnik . Dzień później,spotkanie z dwojgiem artystów: Aleksandrą Konieczną W środę,, o publiczność spotka się też z innym wybitnym aktorem – Andrzejem Grabowskim . Na festiwal przyjedzie także Łukasz Maciejewski. Spotkanie z nim odbędzie się w piątek,. Zostanie poprzedzone dwoma dokumentami – jeden z nich to film w reż. Marka Brodzkiego Andrzeja Wajdy pt.Warto dodać, że wśród festiwalowych gości jest też ostrowianian. Zapraszanie na wydarzenie ostrowian związanych z filmem to już niejako tradycja tej imprezy. W tym roku gościem jest Marcin Biegański , który pokaże swój nowy filmNa festiwalu rokrocznie goszczą także filmy, w których dużą, a czasem i główną, rolę odgrywa muzyka. Nie inaczej będzie w tym roku. Poza konkursem zobaczymy kilka obrazów. To:w reż. Tomera Heymanna w reż. Marka Gajczaka w reż. Paula Dugdale`a orazw reż. Germana Krala Zakończenie festiwalu zaplanowane jest na sobotę,. Wtedy to publiczność pozna werdykt jury Konkursu Muzyka Polskiego Filmu i zostanie wręczone Grand Prix Komeda. Zwieńczeniem festiwalu będzie wyjątkowe wydarzenie – koncert Nigela Kennedy`ego . W skład zespołu, który podczas ostrowskiego koncertu towarzyszyć będzie artyście, wchodzą oprócz leadera: Paweł Tomaszewski, Tomek Kupiec i Adam Czerwiński. W programie koncertu znajdzie się kilka wybitnych opracowań utworów patrona Festiwalu Filmowego w Ostrowie.Festiwalowi towarzyszą: 2. Miejska Gra Filmowa, warsztaty aktorskie oraz warsztaty fotograficzne. Tradycyjnie zostanie też otwarta wystawa – w tym roku to "Zdzisław Beksiński. Od fotografii do fotomontażu komputerowego".