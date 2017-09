Rusza przedsprzedaż karnetów na Tofifest

Tylko 30 dni zostało do rozpoczęcia 15. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest. "Niepokorny festiwal" odbędzie się w Toruniu w dniach 21-29 października 2017 roku. Jeżeli chcesz zapłacić mniej za festiwalowe atrakcje, to mamy dobrą wiadomość – ruszyła przedsprzedaż karnetów na festiwal.Tofifest to niewątpliwie jeden z najfajniejszych festiwali filmowych w Polsce. To znakomita okazja, aby spotkać wybitnych twórców filmowych oraz by zobaczyćNajważniejszym elementem programu festiwalu są filmy, a tych co roku pokazujemy ponad 150, z kilkudziesięciu krajów świata.Podczas jubileuszowej edycji zobaczycie wiele polskich premier światowego kina autorskiego. W programie znajdzie się też inspirująca selekcja najlepszych filmów z festiwali w Berlinie, Cannes czy Wenecji.W konkursach same perełki. Najlepsze światowe debiuty fabularne w konkursie głównym On Air, najciekawsze krótkie metraże w Shortcut, a najlepsze polskie filmy ostatniego roku we From Poland. Jak zobaczyć to całe dobro najtaniej?Karnet festiwalowy to najlepsza metoda, by zobaczyć jak najwięcej punktów programu Tofifest. Karnet kupiony w przedsprzedaży to dodatkowo konkretna oszczędność. Przedsprzedaż karnetów ruszyła 21 września o godzinie 12.00 w serwisie Bilety24. Ceny karnetów w przedsprzedaży:– 115 zł – normalny,– 95 zł – ulgowy.Energetyczne koncerty na otwarcie i zakończenie TofifestPrzypominamy także, że trwa sprzedaż biletów na dwa wyjątkowe koncerty. Podczas gali otwarcia Tofifest, 21 października eksploduje "Energia Muzyki Filmowej" z udziałem m.in. Katarzyny Nosowskiej O.S.T.R. , którzy zinterpretują na nowo hity muzyki kinowej.Na zakończenie festiwalu, 28 października, przygotowaliśmy koncert "Muzyka jest kobietą". Krzysztof Zalewski Paulina Przybysz i inni zaśpiewają utwory filmowe skomponowane przez kompozytorki znane z takich filmów, jakczyWięcej informacji o festiwalu znaleźć można na stronie internetowej:oraz na Facebooku: