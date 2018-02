Ruszają zdjęcia do 2. sezonu "Making a Murderer"

Ruszyły zdjęcia do kolejnego sezonu serialu dokumentalnego. Będzie nosił tytułSerial odsłaniał kulisy procesu z 2005 roku, w którym David Avery i Brendan Dassey zostali uznani winnymi zabójstwa fotografki Teresy Halbach. Serial podał jednak w wątpliwość przebieg procesu, a co za tym idzie i werdykt. Reżyserki serialu, Laura Ricciardi Moira Demos , stwierdziły ostatnio, że dla nich sprawa Avery'ego i Dasseya nie jest jeszcze zakończona. Wracają więc do Wisconsin, by nakręcić kontynuację. Sprawa jest bowiem w toku i już wkrótce sąd może zdecydować o zwolnieniu Dasseya lub rozpoczęciu nowego procesu.Twórcy obiecują, że wielu policjantów, którzy nie zgodzili się wystąpić przed kamerami, tym razem pojawi się na ekranie i przedstawi swoją wersję wydarzeń. Cała perspektywa ma być tym razem znacznie szersza, a ilość społecznych kontekstów sprawy - jeszcze większa.Reżyserią 8 odcinków zajmie się Shawn Rech.