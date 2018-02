Ruszył nabór na konkurs scenariuszowy Script Pro 2018

Nagrody regulaminowe Konkursu:Nagroda Główna PISF w wysokości 20 000 złDruga Nagroda PISF w wysokości 12 000 złTrzecia Nagroda PISF w wysokości 8 000 złScript Pro jest najważniejszym polskim konkursem dla scenarzystów będących na początku kariery. Zgłaszający się twórca może mieć na koncie najwyżej dwa pełnometrażowe filmy fabularne zrealizowane według swoich tekstów. Dla scenarzystów konkurs jest szansą na rozwój, a dla producentów gwarancją, że wybrane spośród kilkuset zgłoszeń finałowe teksty zasługują na uwagę.Script Pro to obecnie jedyny konkurs, który stanowi dla młodych twórców, zwłaszcza debiutantów, realną szansę zaistnienia w branży filmowej. Atak paniki, Córki Dancingu czy Plac zabaw wyznaczają nową jakość w polskim kinie i cieszę się, że scenariusze tych filmów zostały wyróżnione właśnie w naszym konkursie. Wierzę, że również w tej edycji znajdą się równie oryginalne i poruszające teksty. Zachęcam szczególnie młodych scenarzystów, by zgłosili swoje prace na konkurs, to naprawdę szansa, by ich scenariusz zaistniał na dużym ekranie. – zachęca Wojciech Marczewski, dyrektor programowy Szkoły Wajdy.Integralnym elementem Script Pro jest rozwój finałowych tekstów i dalsza praca nad nimi w Szkole Wajdy pod okiem czołowych polskich filmowców, scenarzystów i konsultantów.Wśród wyróżnionych w konkursie scenariuszy, które następnie zostały przeniesione na ekran, znajdują się m.in.Agnieszki Smoczyńskiej (wg scenariusza Roberta Bolesty),Łukasza Palkowskiego wg scenariusza Krzysztofa Raka,Bartosza Kowalskiego (współautorem scenariusza jest Stanisław Warwas),Jana P. Matuszyńskiego wg scenariusza Roberta Bolesty Pawła Maślony wg scenariusza reżysera oraz Bartłomieja Kotschedoffa Aleksandry Pisuli czy Leszka Dawida (scenariusz Macieja Pisuka ).Zgłoszenia na konkurs mają charakter mailowy. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZGŁASZANIA PRAC i REGULAMIN KONKURSU znajdują się na stronie www.scriptpro.pl Zgłoszenia należy wysyłać do 7 marca 2018 roku do godziny 23:59 na adres