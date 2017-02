Ruszyła przedsprzedaż biletów na "Piękną i Bestię"!

3 2 1



Jeden z najbardziej oczekiwanych filmów roku wejdzie do polskich kin 17 marca, dziś ruszyła przedsprzedaż biletów.W USA na sześć tygodni przed oficjalnym otwarciem setki seansów na najnowszy film Disneyazostały już wyprzedane i to na poziomie dorównującym filmom o superbohaterach! Na Fandango – jednym z największych serwisów dystrybuujących bilety –zbliżyła się w liczbie sprzedanych wejściówek do pułapu zarezerwowanego jedynie dla blockbusterów takich jakZ pewnością jest to zasługą rewelacyjnych materiałów do filmu, za sprawą których wytworzył się ogromny szum wśród kinomanów w każdym wieku. Już pierwszy filmowy klip z Emmą Watson w olśniewającej żółtej sukni zachwycił wielbicieli talentu młodziutkiej aktorki. Jednym słowem szykuje się wielki hit.Znana fabuła i uwielbiane przez widzów postacie ożyją w olśniewającej fabularnej adaptacji animowanego klasykaz fenomenalną gwiazdorską obsadą z udziałem m.in. Emmy Watson