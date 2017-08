Ruszyły zapisy na Filmweb Offline 2017!

3 2 1

Rezerwujcie pociągi, urlopy i dobre samopoczucie! W dniachw Warszawie odbędzie się Filmweb Offline , czyli spotkanie w realu użytkowników naszego portalu. Aby wziąć udział w imprezie, należy zarejestrować się TUTAJ Jak co roku gwarantujemy Wam wyśmienite filmy oraz niepowtarzalną okazję, by poznać ludzi, z którymi łączy Was miłość do kina. Wszystkie tegoroczne seanse będą miały miejsce w warszawskiej Kinotece. Będziecie mieli wyjątkową okazję, by obejrzeć przedpremierowo wybrane specjalnie dla Was filmy. Pierwszy seans odbędzie się w piątek wieczorem, 29 września, dwa kolejne - w sobotę w godzinach popołudniowych i wieczornych. Po filmach, również w sobotę 30 września, tradycyjnie zapraszamy na zimne piwo i zabawę do białego rana.Tradycyjnie w trakcie naszej imprezy zostaną ogłoszeni laureaci. Aby zagłosować na swoich faworytów, wystarczy kliknąć TUTAJ Podczas Filmweb Offline poznamy również laureatów tegorocznego konkursu krytycznofilmowego. Na Wasze prace czekamy do. Więcej na ten temat dowiecie się TUTAJ